Стала известна дата начала продаж флагманов Samsung в Украине

В пресс-центре компании Samsung сообщили точную дату старта продаж смартфонов S9 и S9+ на украинском рынке. Его можно будет купить уже в марте

Об этом сообщили в официальном пресс-релизе.

Несколько дней назад представители Samsung Electronics Украина показали Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ украинским пользователям в Киеве. После чего стала известна дата официального старта продаж в Украине – 23 марта.

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Кстати, предзаказ для украинцев стал доступен на следующий день после первой презентации новых смартфонов, прошедшей 25 февраля в Барселоне. Тогда же стали известны точные характеристики флагманов, среди которых можно отметить:

Полностью переработанная камера;

Стереодинамики (впервые в смартфонах Samsung);

Возможность записывать замедленные видео со скоростью 960к/с при разрешении 720p;

Intelligent Scan – одновременное сканирование лица и радужной оболочки глаза;

AR-эмодзи – эмодзи, которые повторяют движения вашего лица.

Samsung Galaxy S9/S9+ будут продаваться в Украине по цене 27 999грн и 31 999грн соответственно, в трех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Burgundy Purple.