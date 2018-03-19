Стала известна дата начала продаж флагманов Samsung в Украине
В пресс-центре компании Samsung сообщили точную дату старта продаж смартфонов S9 и S9+ на украинском рынке. Его можно будет купить уже в марте
Об этом сообщили в официальном пресс-релизе.
Несколько дней назад представители Samsung Electronics Украина показали Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ украинским пользователям в Киеве. После чего стала известна дата официального старта продаж в Украине – 23 марта.
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Кстати, предзаказ для украинцев стал доступен на следующий день после первой презентации новых смартфонов, прошедшей 25 февраля в Барселоне. Тогда же стали известны точные характеристики флагманов, среди которых можно отметить:
Полностью переработанная камера;
Стереодинамики (впервые в смартфонах Samsung);
Возможность записывать замедленные видео со скоростью 960к/с при разрешении 720p;
Intelligent Scan – одновременное сканирование лица и радужной оболочки глаза;
AR-эмодзи – эмодзи, которые повторяют движения вашего лица.
Samsung Galaxy S9/S9+ будут продаваться в Украине по цене 27 999грн и 31 999грн соответственно, в трех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Burgundy Purple.