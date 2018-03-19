15:47
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-9°C
-6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
  • четверг
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки и технологий
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Стала известна дата начала продаж флагманов Samsung в Украине

92 Читати новину українською
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 / sainteldaily.com

В пресс-центре компании Samsung сообщили точную дату старта продаж смартфонов S9 и S9+ на украинском рынке. Его можно будет купить уже в марте

Об этом сообщили в официальном пресс-релизе.

Несколько дней назад представители Samsung Electronics Украина показали Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ украинским пользователям в Киеве. После чего стала известна дата официального старта продаж в Украине – 23 марта.

Читайте также: Какова реальная стоимость Samsung Galaxy S9+: подсчет экспертов

Кстати, предзаказ для украинцев стал доступен на следующий день после первой презентации новых смартфонов, прошедшей 25 февраля в Барселоне. Тогда же стали известны точные характеристики флагманов, среди которых можно отметить:

Полностью переработанная камера;
Стереодинамики (впервые в смартфонах Samsung);
Возможность записывать замедленные видео со скоростью 960к/с при разрешении 720p;
Intelligent Scan – одновременное сканирование лица и радужной оболочки глаза;
AR-эмодзи – эмодзи, которые повторяют движения вашего лица.

Samsung Galaxy S9/S9+ будут продаваться в Украине по цене 27 999грн и 31 999грн соответственно, в трех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Burgundy Purple.

Теги: Новости Украины Samsung Техно
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 08:18 Выборы президента России: официальные результаты голосования
9786
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук