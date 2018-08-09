Стала известна дата перенесенного матча "Мариуполь" – "Динамо"

9 августа стала известна дата проведения матча 4-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Динамо".

Дирекция УПЛ по согласованию с клубами утвердила даты матчей Чемпионата Украины и Чемпионата U-21 между "Мариуполем" и "Динамо", информирует пресс-служба УПЛ.

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Следовательно, датой проведения матча 4-го тура Чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо" определено 26 сентября 2018 года. Время начала встречи будет утверждено дополнительно. Также сообщается, что датой проведения матча 4-го тура Чемпионата (U-21) "Мариуполь" – "Динамо" определено 25 сентября 2018 года.

Напомним, что в четверг, 9 августа, "Мариуполь" в квалификации Лиги Европы сыграет с "Бордо" (начало – в 20:00).

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