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Стала известна дата выхода продолжения "Сияния"

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Стала известна дата выхода на экраны фильма
Стала известна дата выхода на экраны фильма "Доктор Сон", продолжения фильма "Сияние" / Фото из открытых источников

Студия Warner Bros. назвала дату выхода на экраны фильма "Доктор Сон", экранизации книги Стивена Кинга, ставшей сиквелом (продолжением) "Сияния".

Об этом пишет wegotthiscovered.com.

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Картина увидит свет 24 января 2020 года.

Отмечается, что режиссером фильма станет Майкл Фленган. Он уже принимал участие в экранизации романа Кинга "Книга Джеральда" для стримингового сервиса Netflix.

Книга "Доктор Сон" была опубликована в 2013 году, через 36 лет после выхода "Сияния". Главный герой романа Дэнис Торранс пытается преодолеть последствия детской травмы после событий, которые случились с ним в отеле "Оверлук" когда он был еще совсем маленьким. Как и главный герой первой книги, его сын страдает от алкоголизма и приступов ярости.

В августе прошлого года в прокат вышел фильм "Темная башня", который был снят по серии романов Кинга.

Напомним, популярный стриминговый сервис Netflix снимет фильм по мотивам романа Стивена Кинга "В высокой траве" 2012 года. Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом.

Теги: Голливуд LifeStyle
Источник: 24 Канал
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