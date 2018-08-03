Стала известна официальная дата титульного боя украинца Деревянченко

Поединок за вакантный титул IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет 10 ноября.

Поединок между украинцем и американцем станет главным событием вечера бокса, сообщают телеканалы HBO и ESPN, которые будут транслировать этот бой.

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Эту же самую дату промоутеры боксеров назвали и IBF, которая назначила поединок. Нерешенным осталось место поединка, на которое претендуют две арены в Нью-Йорке (Madison Square Garden и Barclays Center), а также пригород Юниондейл.

32-летний Сергей Деревянченко в данный момент занимает первое место в рейтинге IBF, а Джейкобс находится на третьей позиции. Украинец выиграл все 12 боев в своей карьере, 10 из которых закончились нокаутом.

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