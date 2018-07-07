Стала известна причина катастрофы самолета EgyptAir, что в 2016-м упал в Средиземное море

Французское бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) обнародовало причины катастрофы самолета А320, который 19 мая 2016 года исчез с радаров в Средиземном море.

Самолет Airbus A320-232 авиакомпании EgyptAir 19 мая 2016 года совершал рейс по маршруту Париж – Каир и упал в Средиземное море примерно в 290 километрах от египетского города Александрия.

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Все 66 человек (56 пассажиров и 10 членов экипажа), находившихся на борту, погибли.

В докладе BEA, который был обнародован 6 июля, говорится, причиной катастрофы самолета рейса MS804 году мог стать пожар в кабине пилота.

В результате быстрого распространения огня в кабине пилота был потерян контроль над воздушным судном,

– говорится в документе.

Французские следователи подтверждают, что в переговорах пилотов говорилось о пожаре на борту.

На некоторых обломках лайнера были обнаружены сажа и "следы высокой температуры".

Раньше семьи пассажиров, которые погибли во время авиакатастрофы 19 мая 2016 года на рейсе MS804 авиакомпании EgyptAir, обвинили в трагедии корпорацию Apple, поскольку, по одной из версий авария произошла из-за возгорания iPad mini или iPhone 6S, который принадлежал одному из пилотов.