Стала известна причина отсутствия Ярмоленко в последнем матче "Вест Хэма"

Украинский футболист Андрей Ярмоленко не сыграл за "Вест Хэм" в последнем спарринге против "Майнца" (2:1) из-за микротравмы бедра.

Несмотря на то, что повреждение не является серьезным, тренерский штаб "молотобойцев" решил не рисковать украинцем. На следующей неделе "Вест Хэм" стартует в АПЛ, и к тому времени игрок должен восстановиться, пишет "Команда №1".

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До этого Ярмоленко уже пропустил три из шести товарищеских матчей "Вест Хэма" перед стартом нового сезона. До этого он сыграл против "Ипсвича", "Престона" и "Уикомба", в которых отметился одним ассистом.

Напомним, что 11 июля Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэма".

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