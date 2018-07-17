17:02
17 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
22°C 15°C
  • среда
    23°C 17°C
  • четверг
    24°C 19°C
  • пятница
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ботоксы Путина. Показуха патриарха Кирилла
Вєсті Кремля
21:25, 16 июля
Вести.UA. Роман Тимошенко и Коломойского. Нелегальные коммунисты
Вєсті.UA
20:27, 16 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стала известна возможная дата возврата Ломаченко в ринг

75 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 KO) вернется в ринг до конца лета. Однако есть другая дата его возможного боя.

Напомним, накануне сам Василий Ломаченко опубликовал сообщение о том, что он "возвращается 25 августа". А также спросил, догадываются ли, кто его следующий соперник.

Читайте также: Следующим соперником Василия Ломаченко может стать легендарный Мэнни Пакьяо

Однако его менеджер Егис Климас опроверг информацию о том, что Василий выйдет в ринг 25 августа. А сообщения Ломаченко, по его словам, следует трактовать как то, что боксер может вернуться в США для подготовки к бою. Напомним, сейчас Ломаченко восстанавливается после операции на плече.

Относительно возможной даты поединка, то, по словам Климаса, речь идет о 1-м или 8-м декабря.

Теги: Новости спорта Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
сегодня, 16:03 Кто такой Пол Винник и почему это важно знать
Катерина Петренко 190
Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
сегодня, 15:01 Роковини трагедії MH-17: Росія відповість і за цей свій злочин теж
Блог Соцмережі 346
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
сегодня, 16:43 "Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
191
Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
сегодня, 16:07 Меган Маркл посетила светское мероприятие в нетипичном для нее наряде: фото
97
Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
сегодня, 12:01 Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
Олена Трибушна 1208
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Масленица 2018: где громко и весело встретить праздник в Киеве
 8 февраля , 17:49
В Киеве возле памятника Ватутину – драка: фото, видео
 13 апреля , 12:04
Дата окончания АТО будет в мае, – Порошенко
 5 апреля , 14:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук