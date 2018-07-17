Стала известна возможная дата возврата Ломаченко в ринг

Украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 KO) вернется в ринг до конца лета. Однако есть другая дата его возможного боя.

Напомним, накануне сам Василий Ломаченко опубликовал сообщение о том, что он "возвращается 25 августа". А также спросил, догадываются ли, кто его следующий соперник.

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Однако его менеджер Егис Климас опроверг информацию о том, что Василий выйдет в ринг 25 августа. А сообщения Ломаченко, по его словам, следует трактовать как то, что боксер может вернуться в США для подготовки к бою. Напомним, сейчас Ломаченко восстанавливается после операции на плече.

Относительно возможной даты поединка, то, по словам Климаса, речь идет о 1-м или 8-м декабря.