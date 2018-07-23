Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в Германии

Федерация легкой атлетики Украины определилась с заявкой на чемпионат Европы-2018, который пройдет в Берлине.

Состав был утвержден исполкомом ФЛАУ 22 июля в Луцке, пишет Xsport.

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Среди главных звезд отметим Кристину Стуй (100м, 4х100м), Юлию Левченко и Екатерину Табашник (прыжки в высоту), Ольгу Саладуху (тройной прыжок), Марину Бех (прыжки в длину), Алину Шух (семиборье) и Марину Килипко (прыжок с шестом). У мужчин отметим Сергея Смелика (200 м, 4х100 м) и Андрея Проценко (прыжки в высоту).

Турнир пройдет с 7 по 12 августа. Всего Украина отправит на чемпионат Европы 88 спортсменов.

Стоит отметить, что Левченко и Табашник также пробились в финал Бриллиантовой лиги, который пройдет в Цюрихе.