Стала известна зарплата Мораеса в "Шахтёре"

Стала известна зарплата Жуниора Мораеса в новом клубе. Зарплата бразильца в составе горняков будет такой же, как в составе киевского "Динамо".

Зарплата Жуниора в донецком клубе составит 1,2 миллиона долларов за один календарный год. Ровно столько же форвард получал в составе "бело-синих".

"Я всегда мечтал выступать за донецкий "Шахтёр", – сказал Мораес сразу после перехода в новый клуб.

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Мораес выступал за "Динамо" с 2015 года, на его счету 34 гола в 85 матчах. Также он успел с киевским клубом сыграть в плей-офф Лиги Чемпионов, где подопечные Сергея Реброва уступили "Манчестер Сити".

Мораес стал первым игроком за многие годы, который напрямую перебрался из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтёр".