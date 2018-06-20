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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стала известна зарплата Мораеса в "Шахтёре"

81 Читати новину українською
Мораес, зарплата
Мораес, зарплата

Стала известна зарплата Жуниора Мораеса в новом клубе. Зарплата бразильца в составе горняков будет такой же, как в составе киевского "Динамо".

Зарплата Жуниора в донецком клубе составит 1,2 миллиона долларов за один календарный год. Ровно столько же форвард получал в составе "бело-синих".

"Я всегда мечтал выступать за донецкий "Шахтёр", – сказал Мораес сразу после перехода в новый клуб.

Читайте также: Жуниор Мораес официально стал игроком "Шахтёра"

Мораес выступал за "Динамо" с 2015 года, на его счету 34 гола в 85 матчах. Также он успел с киевским клубом сыграть в плей-офф Лиги Чемпионов, где подопечные Сергея Реброва уступили "Манчестер Сити".

Мораес стал первым игроком за многие годы, который напрямую перебрался из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтёр".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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