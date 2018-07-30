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Стали известны даты и время матчей 4-го тура УПЛ

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Стали известны даты и время матчей 4-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 4 тура Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов.

Сам 4-й тур разбили на три дня – пятницу-воскресенье, 10-12 августа. Однако в УПЛ определили дату и время проведения только пяти из шести матчей. Все из-за "Мариуполя". Дата и время его домашнего матча против "Динамо" будет определено позже с учетом результатов выступления клуба в квалификационном раунде Лиги Европы.

Читайте также: Тяжелая победа "Динамо", унизительное поражение "Мариуполя": главные итоги 2-го тура УПЛ

Дата и время проведения матчей 4-го тура УПЛ:

10 августа (пятница)

Олимпик – Львов 19:00

11 августа (суббота)

Шахтер – Ворскла 19:30

12 августа (воскресенье)

Олександрия – Арсенал-Киев 17:00

Карпаты – Зоря 17:00

Черноморец – Десна 19:30

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Теги: УПЛ Динамо Новости спорта Олимпик Ворскла Заря Шахтер ФК "Львов" ФК "Десна" ФК "Мариуполь" ФК "Александрия" ФК "Карпаты" Арсенал-Киев
Источник: 24 Канал
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