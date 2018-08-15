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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стали известны даты матчей за Суперкубок Украины

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Даты проведения матчей за Суперкубок Украины по баскетболу
Даты проведения матчей за Суперкубок Украины по баскетболу / ФБУ

Баскетбольная Украина в ожидании нового сезона. Впервые украинский баскетбольный сезон начнется матчами за Суперкубок Украины.

Дебютный Суперкубок Украины разыграют в двух матчах (две игры как одна). Его участниками станут действующие чемпионы Украины – "Черкасские Мавпы" и обладатель Кубка Украины – "Днепр", сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Стартовый матч Суперкубка Украины состоится 23 сентября и станет первым официальным матчем баскетбольного сезона в Украине. Вторая игра состоится 30 сентября.

Хозяин первого матча будет определяться путем жеребьевки. В пятницу (17 августа) в офисе ФБУ состоится процедура жеребьевки, на которую приглашены представители обоих клубов.

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Теги: Новости спорта чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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