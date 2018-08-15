Стали известны даты матчей за Суперкубок Украины

Баскетбольная Украина в ожидании нового сезона. Впервые украинский баскетбольный сезон начнется матчами за Суперкубок Украины.

Дебютный Суперкубок Украины разыграют в двух матчах (две игры как одна). Его участниками станут действующие чемпионы Украины – "Черкасские Мавпы" и обладатель Кубка Украины – "Днепр", сообщает Федерация баскетбола Украины.

Читайте также: Определились все участники мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19

Стартовый матч Суперкубка Украины состоится 23 сентября и станет первым официальным матчем баскетбольного сезона в Украине. Вторая игра состоится 30 сентября.

Хозяин первого матча будет определяться путем жеребьевки. В пятницу (17 августа) в офисе ФБУ состоится процедура жеребьевки, на которую приглашены представители обоих клубов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24