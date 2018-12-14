Стали известны имена фигурантов видео Нацполиции о договорных матчах в Украине

Стали известны фигуранты второго видео Нацполиции о договорных матчах в украинском футболе.

Ведущему шоу "ТаТоТаке" Константину Андриюку удалось узнать имена действующих лиц ролика.

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В видео упоминались арбитры Первой лиги Виталий Арановский и Дмитрий Денисюк, инспектор Первой лиги и чемпионата U-19 Юрий Буренко, ассистент Первой лиги Юрий Вишневский, ассистент Второй лиги Дмитрий Смиляк, игрок "Балкан" Александр Райчев и экс-футболист ряда клубов первой лиги Владимир Козленко.

По делу о договорных матчах в Украине фигурируют 57 эпизодов с участием 328 человек. Первое видео о масштабной коррупции в украинском футболе с участием около половины профессиональных клубов появилось в мае этого года. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, что по данным Нацполиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мер по фактам организации в Украине договорных матчей.

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