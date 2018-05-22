Стали известны имена подозреваемых тренеров и арбитров в организации договорных матчей
Во вторник, 22 мая, полиция провела более 50 обысков в 9 областях Украины. Это все массовая облава на организаторов договорных матчей.
По информации следствия, речь о 5 организованных преступных группах.
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Как пишет FootballHub, обыски происходили у Александра Севидова (экс-тренера донецкого "Металлурга", "Стали", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя"), Руслана Забранского (наставника МФК "Николаев"), и арбитров Евгения Арановского, Виктора Арановского, Александра Павлюка и Александра Сахно.
Источник: 24 Канал
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