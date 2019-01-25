Стали известны неожиданные подробности трансфера Шведа в "Селтик"

"Селтик" подпишет вингера "Карпат" Марьяна Шведа в начале следующей недели.

По информации издания Planetradio.co.uk, украинца подпишут на следующей неделе и сразу отправят в аренду до лета.

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По словам главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса, сейчас в команде достаточно вингеров, но Марьян может получить шанс летом, когда кто-то из них уйдет.

"Карпаты" предложили подписать Шведа за 2,27 млн евро. Шотландский клуб был готов вступить в борьбу за украинца, если сократит состав до конца месяца.

Напомним, что Марьян Швед не полетел на сбор с "Карпатами" из-за переговоров о трансфере. На счету 21-летнего вингера 8 голов и 2 ассиста в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

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