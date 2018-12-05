Стали известны новые подробности состояния Стивенсона, которого нокаутировал украинец Гвоздик

Врач госпиталя в Квебеке Алексис Тарджони заявил, что состояние Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) продолжает оставаться критическим, хотя и считается стабильным для случая боксера.

Слова врача цитирует издание BoxingScene.

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Мистер Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и после этого был помещен в отделение интенсивной терапии. Он перенес серьезную черепно-мозговую травму. В сложившихся обстоятельствах его положение считается стабильным, но оно критическое. Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга,

– заявил специалист.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

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