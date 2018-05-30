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Стали известны первые слова Зайцевой сразу после смертельного ДТП в Харькове

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Дронов и Зайцева на судебном заседании по делу резонансного ДТП в Харькове
Дронов и Зайцева на судебном заседании по делу резонансного ДТП в Харькове / 057.ua

В Харькове во время судебного разбирательства доказательств стороны защиты обвиняемых в смертельном ДТП Геннадия Дронова и Алены Зайцевой адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил ряд ходатайств. Также сторона защиты предоставила на рассмотрение суда 2 видео с нагрудных камер патрульных, которые работали на месте аварии.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

В частности, на видео зафиксировано, как Зайцева говорит патрульному, что у нее нет при себе документов и их сейчас должны привезти. Также участница аварии просила разрешения сесть в автомобиль патрульных и утверждала, что у ее пассажирки есть осколки в ноге. При этом на видео было видно, что обе девушек передвигаются самостоятельно.

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Также Зайцева требовала не снимать ее.

"Можете не снимать, я вызову адвоката сейчас", – заявила она.

Адвокат участницы ДТП Юлия Козырь после просмотра предоставленного видео отметила, что на записи не указывается, какие именно документы должны были привезти Зайцевой, поэтому нельзя утверждать, что она была за рулем автомобиля без водительского удостоверения.

Перепелица в свою очередь пояснил, что продемонстрированное видео взято с камеры патрульного, который ранее на допросе заявлял, что у Зайцевой при себе не было водительского удостоверения.

По информации издания 057, на видео слышно и разговоры полицейских, которые говорят: "Она ехала на красный". Также из записи стало известно, что Зайцева просила: "Не говорите маме".

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек.

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.

Теги: Новости Украины Расследования ДТП в Харькове Аварии и ДТП Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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