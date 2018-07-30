Стали известны подробности трансфера Виктора Буэно в "Динамо"

Киевское "Динамо" арендует полузащитника "Сантоса" Витора Буэно с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Gazeta Esportiva Лукас Мусетти Перацолли.

Читайте также: Арбитра матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер" строго наказали

Vitor Bueno está na Ucrânia e deve ser trocado com Derlis para reforçar o Dínamo de Kiev. Valor de compra seria fixado em 10 milhões de euros #GazetaPeixe — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 29 липня 2018 р.

Бразилец уже находится в Украине и ожидает завершения сделки. Речь идет об аренде на два года, о чем ранее сообщали бразильские СМИ. При этом в "Динамо" будет опция выкупа контракта Буэно из "Сантоса" за 10 миллионов евро.

Напомним, что в обратном направлении в "Сантос" отправится хавбек "Динамо" Гонсалес, который станет частью сделки по переходу бразильца.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт 24