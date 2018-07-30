Стали известны подробности трансфера Виктора Буэно в "Динамо"
Киевское "Динамо" арендует полузащитника "Сантоса" Витора Буэно с правом выкупа за 10 миллионов евро.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Gazeta Esportiva Лукас Мусетти Перацолли.
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Бразилец уже находится в Украине и ожидает завершения сделки. Речь идет об аренде на два года, о чем ранее сообщали бразильские СМИ. При этом в "Динамо" будет опция выкупа контракта Буэно из "Сантоса" за 10 миллионов евро.
Напомним, что в обратном направлении в "Сантос" отправится хавбек "Динамо" Гонсалес, который станет частью сделки по переходу бразильца.
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Источник: 24 Канал
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