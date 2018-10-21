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      Стали известны подробности травмы Андрея Ярмоленко

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      Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы
      Ярмоленко может пропустить полгода из-за травмы

      Украинский хавбек Андрей Ярмоленко в матче 2 тура против "Тоттенхэма" получил неприятную травму. В середине первого тайма Ярмоленко неудачно наступил на ногу и был вынужден покинуть поле на носилках.

      Настораживает то, что свою травму 28-летний игрок сборной Украины получил на ровном месте – без контакта с кем-либо из соперников. Теперь Андрею предстоит пройти углубленное обследование, чтобы установить точный характер повреждения.

      Смотрите также: Ярмоленко получил травму в матче за "Вест Хэм"

      По информации Daily Mail, медицинский штаб "Вест Хэма" опасается, что Ярмоленко мог надорвать ахиллово сухожилие – с похожей травмой еще с марта столкнулся капитан "Арсенала" Лоран Кошельны. В таком случае потребуется операция, а восстановление займет шесть месяцев, как минимум.

      "Это печально, потому что мы лишены пяти игроков из-за долгосрочных травм. Лансини, Уилшир, Кэрролл, Карлос Санчес, а теперь мы рискуем потерять и Ярмоленко. Четверо из них – это полузащитники, поэтому нам непросто, но нам остается работать с теми, кто у нас есть, – прокомментировал ситуацию главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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