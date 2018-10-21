Стали известны подробности травмы Андрея Ярмоленко

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко в матче 2 тура против "Тоттенхэма" получил неприятную травму. В середине первого тайма Ярмоленко неудачно наступил на ногу и был вынужден покинуть поле на носилках.

Настораживает то, что свою травму 28-летний игрок сборной Украины получил на ровном месте – без контакта с кем-либо из соперников. Теперь Андрею предстоит пройти углубленное обследование, чтобы установить точный характер повреждения.

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По информации Daily Mail, медицинский штаб "Вест Хэма" опасается, что Ярмоленко мог надорвать ахиллово сухожилие – с похожей травмой еще с марта столкнулся капитан "Арсенала" Лоран Кошельны. В таком случае потребуется операция, а восстановление займет шесть месяцев, как минимум.

"Это печально, потому что мы лишены пяти игроков из-за долгосрочных травм. Лансини, Уилшир, Кэрролл, Карлос Санчес, а теперь мы рискуем потерять и Ярмоленко. Четверо из них – это полузащитники, поэтому нам непросто, но нам остается работать с теми, кто у нас есть, – прокомментировал ситуацию главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини.

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