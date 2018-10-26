Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал четырех игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам третьего тура группового раунда турнира.

Претендентами стали: Михаэль Фрай ("Фенербахче"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Мунас Даббур ("Зальцбург").

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Даббур сделал дубль в матче с "Русенборгом" (3:0), Лофтус-Чик оформил хет-трик во встрече с БАТЭ (3:1), Ло Чельсо забил гол и отдал результативную передачу в игре с "Миланом" (2:1). В активе Фрая также гол и результативная передача в матче с "Андерлехтом" (2:2).

Напомним, "Динамо" обыграло "Ренн" (2:1), а "Ворскла" минимально одолела "Карабах" (1:0) в последнем туре Лиги Европы.

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