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      Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

      32 Читати новину українською
      Лофтус-Чик
      Лофтус-Чик

      УЕФА назвал четырех игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам третьего тура группового раунда турнира.

      Претендентами стали: Михаэль Фрай ("Фенербахче"), Джованни Ло Чельсо ("Бетис"), Рубен Лофтус-Чик (Челси), Мунас Даббур ("Зальцбург").

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      Даббур сделал дубль в матче с "Русенборгом" (3:0), Лофтус-Чик оформил хет-трик во встрече с БАТЭ (3:1), Ло Чельсо забил гол и отдал результативную передачу в игре с "Миланом" (2:1). В активе Фрая также гол и результативная передача в матче с "Андерлехтом" (2:2).

      Напомним, "Динамо" обыграло "Ренн" (2:1), а "Ворскла" минимально одолела "Карабах" (1:0) в последнем туре Лиги Европы.

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      Теги: Спорт Футбол Лига Европы УЕФА
      Источник: 24 Канал
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