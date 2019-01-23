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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Стали известны причины отсутствия Ракицкого и Ордеца в первом матче "Шахтёра" в 2019 году

      12 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Шахтёр"

      Центральные защитники "Шахтёра" Ярослав Ракицкий и Иван Ордец пропустили первый спарринг "горняков" на турецком сборе против "Хайдука" (1:4).

      Об этом рассказал журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

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      Ордец недавно начал тренировки в общей группе после длительной паузы в связи с травмой. Сегодня (сюжет от 22 января – прим.) он был вынужден покинуть утреннюю сессию в самом начале, поскольку почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Ракицкого, по официальной информации, донимает боль в ноге,
      – сказал Бурбас.

      Стоит отметить, что "Шахтёр" официально не объявлял о травме Ракицкого.

      Ранее 24 канал писал, что российский "Зенит" решил приобрести Ярослава Ракицкого у "Шахтёра". Однако пресс-служба "горняков" в комментарии для "Футбол 24" назвала такую ​​информацию "обычными слухами".

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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