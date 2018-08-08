Стали известны соперницы Свитолиной и Цуренко во втором круге турнира в Монреале

Определились соперницы украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко во втором круге турнира Coupe Rogers в Монреале, Канада.

8 августа первой на корт выйдет Леся Цуренко, которой будет противостоять испанка Карла Суарес Наварро. Матч начнется после 18:30.

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После окончания этой встречи Элина Свитолина будет соревноваться с румынкой Михаэлой Бузарнеску, которая является очень неудобной соперницей для укранки.



Отметим, что Элина Свитолина подошла к турниру в Монреале в качестве пятой ракетки мира. Rogers Cup будет первым для Свитолиной в рамках подготовки к последнему турниру Большого шлема в этом году US Open.

Напомним, что турнир WTA серии Premier 5 (Coupe Rogers) с призовым фондом 2 млн 820 тыс долларов начался в Монреале 6 августа и продлится до 12 августа. Действующей чемпионкой турнира является украинка Элина Свитолина.

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