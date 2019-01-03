Стали известны соперники "Александрии" на первом зимнем сборе

Стали известны планы подготовки "Александрии" ко второй части чемпионата Украины. На первый сбор "горожане" отправятся 22 января.

На первом сборе, который пройдет в Турции, команда Владимира Шарана сыграет с болгарскими "Ботевом" и "Черно Море", польской "Аркой", армянским "Пюником" и македонским "Вардаром".

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Расписание матчей "Александрии" на первых зимних сборах:

26 января – "Ботев" (Пловдив, Болгария)

28 января – "Арка" (Гдыня, Польша);

30 января – "Черно море" (Варна, Болгария)

1 февраля – "Пюник" (Ереван, Армения)

2 февраля – "Вардар" (Скопье, Македония).

Напомним, что в чемпионате Украины после 18 туров "Александрия" занимает третье место.

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