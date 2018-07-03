Стали известны соперники "Боруссии" Ярмоленко во время тренировочных сборов

Дортмундская "Боруссия" украинца Андрея Ярмоленко начнет свою подготовку к новому сезону 7 июля.

Об этом информирует официальный сайт Федерации футбола Украины.

Пресс-служба "Боруссии" обнародовала окончательный план тренировочных сборов, во время которых команда атакующего полузащитника сборной Украины проведет семь контрольных матчей.

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Первая встреча состоится уже 13 июля. В Вене "Боруссия" сыграет с местной "Аустрией". Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. С 18-го по 26 июля дортмундцы будут находиться в США. 21-го числа в 4:05 по киевскому времени в Чикаго начнется матч "Боруссии" с "Манчестер Сити". 22 июля в Шарлотте команда Ярмоленко померится силами с английским "Ливерпулем" (22:05), а 26-го сыграет с португальской "Бенфикой" (3:05).

С 1-го по 8 августа "Боруссия" будет готовиться в швейцарском Бад-Рагаци. 3-го числа дортмундцы в Альтасе встретятся с французским "Ренном" (20:30), а 7-го в Санкт-Галлене – с итальянским «Наполи» (20:30).

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Заключительный матч накануне официального старта сезона-2018/19 команда Андрея Ярмоленко проведет в Эссене 12 августа. В роли ее соперника выступит итальянский "Лацио" (18:30).