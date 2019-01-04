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      Стали известны соперники "Шахтёра" на первом зимнем сборе

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      "Шахтёр" сыграет два матча на первом сборе
      "Шахтёр" сыграет два матча на первом сборе / ФК "Шахтёр"

      От 20 до 26 января "Шахтёр" проведет первый зимний сбор в турецком Белеке. На этом этапе межсезонной подготовки запланировано два спарринга у "горняков".

      Как сообщается на официальном сайте клуба, 22 января подопечные Паулу Фонсеки встретятся со сплитским "Хайдуком", а 26 января – с чемпионом Азербайджана "Карабахом". Начало матчей – 16:00 по Киеву.

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      Второй сбор "Шахтера" продлится от 29 января по 7 февраля. В планах команды сыграть 5 контрольных матчей.

      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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