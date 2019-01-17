Стали известны стартовые пятерки баскетбольного Матча звезд 2019

26 января будет сыгран Матч звезд 2019 украинской Суперлиги. Пока были определены стартовые пятерки на этот матч. Напомним, в этом сезоне в Матче звезд украинские игроки будут противостоять Сборной Легиона.

Стартовую пятерку украинцев составили три игрока "Днепра" Александр Мишула, Станислав Тимофеенко и Кирилл Фесенко, а также два представителя "Николаева" Виталий Зотов и Алексей Онуфриев.

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Что касается легионеров, то на паркет на старте выйдет тройка из "Запорожья" Малик Трент, Майкл Холтон и Киндал Хилл, а также Кристофер Коукли из "Черкасских мавп" и Делван Грэм из "Политехника".

Напомним, что вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги Пари-Матч, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча звезд. Игра состоится 26 января в Запорожье.

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