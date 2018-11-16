Стали известны стартовые составы в матче Словакия – Украина: есть дебютанты

16 ноября в Трнаве сборная Украины сыграет матч Лиги наций против Словакии. Уже известен стартовый состав "сине-желтой" дружины.

Отмечается, что впервые в составе Украины дебютирует футболист "Мариуполя" Андрей Борячук.

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Состав сборной Украины на матч против Словакии

Стартовый состав Украины: Бойко, Матвиенко, Кривцов, Бурда, Караваев, Степаненко, Зинченко, Коноплянка, Малиновский, Цыганков, Борячук;

Запасные: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Пятов, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Лунин;

Стартовый состав Словакии: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Ганцко, Грегуш, Руснак, Куцка, Гамшик, Мак Зреляк.

По информации "Команды №1", Роман Яремчук не сможет выйти на поле в игре со Словакией. У нападающего возникли проблемы с мышцами спины.

Напомним, что матч Украина – Словакия начнется 16 ноября в 21:45.

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