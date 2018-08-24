Стали известны ужасные подробности состояния здоровья Михаэля Шумахера

Родственники семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который оказался парализованным из-за травмы пять лет назад, рассказали о состоянии здоровья спортсмена.

Шумахер регулярно тренируется в бассейне, но все еще не может ходить. Как рассказывают родственники, Михаэль сильно страдает, он не может говорить и испытывает проблемы с памятью. Близкие Шумахера говорят, что он общается с помощью жестов. Иногда, чтобы стимулировать память, ему включают звук работающего двигателя.

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"Когда мы сажаем его в инвалидное кресло перед великолепной панорамой гор с видом на озеро, бывает так, что плачет", – рассказали родственники гонщика.

Ранее сообщалось, что жене Шумахера пришлось продать личный самолет Михаэля, а также виллу чемпиона в Мерибель за 30 миллионов евро, чтобы оплачивать услуги по восстановлению его здоровья. За процессом реабилитации следят 15 медиков.

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