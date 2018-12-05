Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины

В Федерации баскетбола Украины 5 декабря состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины среди мужских команд.

Главные игровые дни этой стадии соревнований: 26 декабря и 5 января. Первые команды в парах играют дома первые матчи 1/4 финала.

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Пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу:

"СумГУ"/"Днепр" – "Запорожье"

"Одесса"/"Прометей" – "Николаев-2"/"Николаев"

"Черкасские Обезьяны"/"Шаманы" – "Киев-Баскет"

"Политехник"/"Днепр-2" – "Химик"

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