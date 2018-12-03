Все претенденты на "Золотой мяч" 2018 года: имена
В понедельник, 3 декабря, состоится вручение "Золотого мяча". Всего на награду лучшего игрока мира от издания France Football претендуют 30 футболистов.
В список вошли такие футболисты:
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Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"), Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити") , Алиссон (Бразилия, "Рома" / "Ливерпуль"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Карим Бензема (Франция, "Реал"), Эдинсон Кавани (Уругвай, ПСЖ), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал" / "Ювентус"), Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси" / "Реал"), Роберту Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"), Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), Иско (Испания, "Реал"), Н 'Голо Канте (Франция, "Челси"), Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"), Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"), Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"), Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"), Марселу (Бразилия, "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Неймар (Бразилия, ПСЖ), Ян Облак (Словения, "Атлетико"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед").
Претенденты на Золотой мяч 2018 года
Отметим, что обладатели "Золотого мяча" станут известны 3 декабря. В прошлом году "Золотой мяч" выиграл Роналду.
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