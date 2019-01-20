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      Стали известны все участники баскетбольного Матча звезд

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      Матч Звезд 2019 примет Запорожье
      Матч Звезд 2019 примет Запорожье / ФБУ

      26 января в Запорожье состоится Матч звезд 2019. Уже известны имена всех 24 баскетболистов, которые примут участие в этом шоу.

      Сначала болельщиками были определены стартовые пятерки. Украину в этом матче будут представлять три игрока "Днепра" Александр Мишула, Станислав Тимофеенко и Кирилл Фесенко, а также два представителя "Николаева" Виталий Зотов и Алексей Онуфриев. Что касается легионеров, то на паркет в старте выйдет тройка из "Запорожья" Малик Трент, Майкл Холтон и Киндал Хилл, а также Кристофер Коукли из "Черкасских Мавп" и Делван Грэм из "Политехника".

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      Впоследствии свои имена в отношении участников матча назвали и тренеры команд Суперлиги. Поэтому вторые пятерки сформировались таким образом: Александр Кольченко ("Черкасские Мавпы"), Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Александр Беликов ("Одесса"), Андрей Мироненко ("Запорожье") и Сергей Павлов ("Химик") за "Звезд Украины". Деон Эдвин, Крис Джонс ("Химик"), Морис Крик ("Киев-Баскет"), Бредон Янг ("Черкасские Мавпы") и Телджон Кромер ("Политехник") будут представлять "Звезд Легиона".

      Еще четырех баскетболистов определили организаторы матча. К команде "Звезды Легиона" присоединятся Кит Омоэра ("Николаев") и Марцис Витолс ("Одесса"). Состав украинских звезд пополнят Максим Пустозвонов ("Одесса") и Вячеслав Петров ("Киев-Баскет").

      Напомним, Матч звезд состоится в Запорожье в ДС "Юность" в субботу, 26 января.

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      Теги: чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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