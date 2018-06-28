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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стали известны все участники плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018

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Участники 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018
Участники 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018

После матча сборных Колумбии с Сенегалом и Японии с Польшей определились все участники 1/8 финала Чемпионата мира.

Первыми право выступить в плей-офф получили сборные Уругвая и России. В очном противостоянии они определили победителя группы A. В тот же день, 25 июня, в плей-офф пробились и сборные Испании и Португалии. Испанцы сыграют с россиянами, португальцы – с уругвайцами.

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Впоследствии также завоевали путевки Франция и Дания. Французы тоже еще после второго тура гарантировали себе место в плей-офф. В 1/8 финала они сыграют против Аргентины. Последняя в тяжелом и напряженном матче обыграла Нигерию и вышла в плей-офф.

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Что касается Дании, то она в 1/8 финала встретится со сборной Хорватии.

Еще одну пару составили Бразилия и Мексика. Мексиканцы лидировали в своей группе после двух туров с шестью очками, но в последнем матче были разгромлены шведами и в плей-офф вышли со второго места. Бразильцы же сумели выйти из своего квартета на первом месте. На втором месте из группы E вышли швейцарцы, которые сыграют со шведами.

Последними участниками 1/8 финала стали сборные Колумбии и Японии. Азиаты в плей-офф попали, потому что получили меньше желтых карточек. Еще бы одно предупреждение у сборной Японии в матче против Польши, и второго участника этого раунда от группы H определял бы жребий.

Японцы и колумбийцы в 1/8 финала сыграют со сборными Англии и Бельгии. С кем именно – пока неизвестно. Обе команды тоже еще после второго тура обеспечили себе выход в плей-офф, а в очной встрече определят, кто из них займет первое место и сыграет с Японией, а кто окажется на второй позиции и будет играть с Колумбией.

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Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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