Сталлоне прокомментировал здоровье Шварценеггера после перенесенной операции

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что его приятель, актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер – сильный человек, и непременно выздоровеет.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Напомним, накануне Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце.

"Арнольд – сильный мужчина, и будет больше и сильнее, чем раньше", – заявил Сталлоне журналистам и добавил, что при случае охотно посетит Шварценеггера в больнице.

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Кроме того, на вопрос журналистов о том, заставит ли Шварценеггера операция покинуть их со Сталлоне любимую привычку курить сигары, тот пошутил: "Есть вещи, от которых невозможно отказаться – курить сигары и дышать".