15:18
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
7°C
12°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сталлоне установил мемориальную доску возле памятника Рокки

74 Читати новину українською
Сильвестр Сталлоне открыл памятную доску для Рокки
Сильвестр Сталлоне открыл памятную доску для Рокки / Twitter

Голливудской актер Сильвестр Сталлоне принял участие в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника его киногерою Рокки.

Об открытии рассказал мэр Филадельфии Джим Кенни в своем профиле в Twitter.

Читайте также: Сталлоне прокомментировал здоровья Шварценеггера после перенесенной операции

Стоит заметить, что этот памятник является одной из визитных карточек города, в котором происходят события фильма "Рокки". Теперь на постаменте монумента появилась и памятная доска.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне, который снова и снова возвращается в Филадельфию! Слай (прозвище Сталлоне – ред."24") все еще бьется, и было очень здорово, что он нашел время для встречи со всеми поклонниками возле статуи Рокки", – прокомментировал мэр открытие памятной доски.

Смотрите кадры из фильма "Рокки"

Теги: Кино LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук