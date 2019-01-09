"Стальной барьер, а не бетонная стена": Трамп обнародовал свое решение о чрезвычайном положении

Президент США Дональд Трамп впервые за все время своего управления страной выступил с телевизионным обращением к жителям Штатов. Его выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы в прайм-тайм.

Об этом сообщил Голос Америки.

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В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой. Он заявил, что в результате нелегальной иммиграции страдают все жители Штатов. Также он назвал южную границу страны с Мексикой "ситом", через которое ежедневно поступают наркотики и проникают преступники.

В результате передозировки наркотиков еженедельно гибнут 300 американцев. Это – гуманитарный кризис. К тому же, нелегальные иммигранты часто используют несовершеннолетних детей, как инструмент для проникновения в страну. А некоторые преступные группировки используют детей, как пешек, и именно дети являются главными жертвами незаконной миграции,

– подчеркнул Трамп.

Как заявил президент, он принял "твердое решение" прекратить этот гуманитарный кризис. Администрация Трампа представила Конгрессу детальный план, в котором расписываются решения этой проблемы. Он рассказал об основных пунктах своей программы: Белый дом попросил законодателей выделить средства на трудоустройство новых пограничников, сотрудников Служб безопасности, иммиграционных судей, на строительство новых центров временного содержания нарушителей границы.



Дональд Трамп

При этом президент подчеркнул, что по просьбе демократов, на границе будет построен стальной барьер, а не бетонная стена. Он заверил, что строительство барьера очень быстро окупится. Зато в США будет попадать намного меньше наркотиков, на борьбу с которыми сейчас тратятся миллиарды долларов.

Сенатор-демократ Чак Шумер в прошлом неоднократно выступал за создание на границе с Мексикой физического барьера. Однако демократы немедленно изменили свою позицию, как только Трамп выступил с идеей строительства стены. Демократы в Конгрессе отказываются признать существование кризиса. Шатдаун продолжается только по одной причине: демократы отказываются профинансировать безопасность на границе,

– заявил президент.

Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся подняться над "межпартийными разногласиями", чтобы преодолеть кризис.

Видео-обращение Дональда Трампа к американцам

К слову, 8 января, в 21:00 по вашингтонскому времени, Дональд Трамп объявил о своем обращении к американцам, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения. Причиной такого решения является строительство стены между США и Мексикой.



Он отметил, что в Штатах уже есть чрезвычайное положение. Оно связано с кризисом на границе с Мексикой, где происходит наркоторговля, а также торговля людьми. Многие люди незаконно пересекают границу, а среди них есть преступники и убийцы.