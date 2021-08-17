Стало известно, кто заменит мэра Кривого Рога и когда могут состояться новые выборы

О гибели Константина Павлова стало известно 15 августа. До выборов, согласно закону, исполняющим обязанности мэра города будет секретарь горсовета Александр Котляр.

Выборы могут назначить на последнее воскресенье октября или последнее воскресенье марта. Об этом рассказал координатор Гражданской сети "Опора" в Днепропетровской области Вадим Головченко.

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Обязанности мэра Кривого Рога будет выполнять Александр Котляр

Головченко рассказал, что согласно процедуре передачи полномочий Котляр должен:

вскоре созвать внеочередную сессию;

предоставить подтверждающие документы относительно смерти Павлова;

вынести вопрос о прекращении полномочий погибшего городского головы;

назначить исполняющего обязанности.

Также секретарь должен в 15-дневный срок подать ходатайство в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов городского головы Кривого Рога из-за трагических обстоятельств и прекращения полномочий предыдущего мэра города. Рада в течение 90 дней должна рассмотреть ходатайство и назначить выборы.

Согласно новому избирательному кодексу есть 2 срока, когда происходят местные очередные или внеочередные выборы: последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта. Учитывая срок рассмотрения ходатайства, выборы нового городского головы Кривого Рога состоятся, скорее всего, в марте 2022 года,

– заверил Головченко.

Он также добавил, что есть вероятность того, что выборы могут назначить на осень 2022 года. Хотя обязанности мэра до тех пор должен выполнять секретарь, но депутаты Криворожского городского совета могут переизбрать секретаря. Это возможно, если представление поддержит и направит большинство.

Котляр стал секретарем по представлению погибшего Павлова

Представление о назначении Александра Котляра секретарем горсовета подавал сам Константин Павлов. Котляра тайным голосованием поддержали 46 из 48 депутатов. Два бюллетеня признаны недействительными.

Нынешний секретарь прошел в горсовет от "Слуги народа". Ему 48 лет.

В декларации говорится, что он также является директором ООО "Дзержинский рынок "Трампарк", владеет жилым домом на 413,9 квадрата и двумя земельными участками на 589 и 600 квадратных метров. Также у него есть авто – Nissan, Toyota Rav4 и Toyota Land Cruiser (последним пользуется жена).

Зарплаты он получил 58 тысяч гривен за работу в "Дзержинском рынке "Трампарк", а также 1 924 807 гривен за предпринимательскую деятельность. Также у него есть сбережения – 322 456 гривен, 30 055 и 16 956 гривен, а также 5 199 долларов. Наличными – 4,5 миллиона гривен и 320 тысяч долларов.

Коротко о гибели Константина Павлова