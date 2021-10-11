Об этом 11 октября сообщила журналистам председатель временной избирательной комиссии Харькова Елена Матвиенко. Она отметила, что решение о его устранении из списка кандидатов рассмотрят уже на следующий день.

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Сказал, что не выиграет

Впоследствии сам Кукурика пообщался относительно своего решения с журналистами. Он отметил, что решил устраниться, поскольку точно не выиграет.

Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос, вижу, что я где-то 3 или 4 место занимаю и не выиграю эти выборы,

– сказал председатель "Партии пенсионеров".

Также он добавил, что пока не знает, кого из других кандидатов он будет поддерживать. Мол, хочет отдать свой электоральный потенциал человеку, который болеет за процессы улучшения социальной сферы.

Что известно о Николае Кукурике



Мужчина родился в 1963 году в Петропавловске на территории Казахстана. Имеет высшее образование и уже много лет возглавляет свою партию. Трижды баллотировался в Верховную Раду – в 2006, 2007 и 2019 годах.



Кроме этого, Кукурика много раз баллотировался в харьковский горсовет – в 1998, 2002, 2015 и 2020 годах. Однако поддержка политика была не слишком велика, поэтому стать депутатом ему не удалось ни разу.

Похожее событие уже было

5 октября сообщили, что отозвал свою кандидатуру другой кандидат на пост мэра Харькова – Валерий Говоров. В день отзыва мужчина не объяснял свою позицию. А в избирательной комиссии сказали, что 270 тысяч залога, которые мужчина внес, он уже обратно не получит.