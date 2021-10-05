Стало меньше потенциальных мэров Харькова: кого не будет в бюллетенях

Один из кандидатов на пост мэра Харькова Валерий Говоров 5 октября отозвал свою кандидатуру. Теперь его фамилии и имени не будет на избирательных бюллетенях.

Однако залог почти 270 тысяч, который мужчина внес, он уже обратно не получит. Об этом рассказала глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко.

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Официально еще является кандидатом

Женщина также отметила в общении с журналистами, что технически Говоров пока еще остается кандидатом. Решение о его исключении должны принять на заседании 7 октября.

Журналисты пытались получить комментарий политика на этот счет. Однако он сначала не брал трубку, а потом пообещал рассказать о своих мотивах 6 октября – после возвращения в Харьков из Киева.

Кто такой Валерий Говоров Мужчина является депутатом Харьковского облсовета от партии ОПЗЖ. Однако он баллотировался в мэры как самовыдвиженец.



Родом из Купянска, что на Харьковщине. Ранее там работал в должности секретаря горсовета.

Другие кандидаты на пост главы Харькова

Документы от потенциальных мэров начали принимать 21 сентября. А получили свои удостоверения первые 5 кандидатов еще 28 сентября. Именно в этот день официально началась предвыборная "гонка".

Сейчас, кроме Говорова, кандидатами являются и 12 других лиц: