Стало меньше потенциальных мэров Харькова: кого не будет в бюллетенях
Источник:Суспільне
Один из кандидатов на пост мэра Харькова Валерий Говоров 5 октября отозвал свою кандидатуру. Теперь его фамилии и имени не будет на избирательных бюллетенях.
Однако залог почти 270 тысяч, который мужчина внес, он уже обратно не получит. Об этом рассказала глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко.
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Официально еще является кандидатом
Женщина также отметила в общении с журналистами, что технически Говоров пока еще остается кандидатом. Решение о его исключении должны принять на заседании 7 октября.
Журналисты пытались получить комментарий политика на этот счет. Однако он сначала не брал трубку, а потом пообещал рассказать о своих мотивах 6 октября – после возвращения в Харьков из Киева.
Кто такой Валерий ГоворовМужчина является депутатом Харьковского облсовета от партии ОПЗЖ. Однако он баллотировался в мэры как самовыдвиженец.
Родом из Купянска, что на Харьковщине. Ранее там работал в должности секретаря горсовета.
Другие кандидаты на пост главы Харькова
Документы от потенциальных мэров начали принимать 21 сентября. А получили свои удостоверения первые 5 кандидатов еще 28 сентября. Именно в этот день официально началась предвыборная "гонка".
Сейчас, кроме Говорова, кандидатами являются и 12 других лиц:
- Виктор Величков – бывший гендиректор предприятия "Агропартнер", а также бывший член "Партии регионов".
- Александр Кондрусик – противник евроинтеграции и был членом партии "Наш край".
- Николай Кукурика – глава "Партии пенсионеров". Несколько раз баллотировался в Верховную Раду и горсовет Харькова (не выбирали ни разу).
- Дмитрий Маринин – бывший член "Партии регионов", которого исключили оттуда после обвинения в коррупции.
- Игорь Терехов – бывший заместитель покойного Геннадия Кернеса и исполняющий обязанности мэра Харькова.
- Михаил Добкин – бывший скандальный нардеп и экс-регионал.
- Алина Мустафаева – заместитель директора компании "Автоэнтерпрайз", которую возглавляет помощник нардепа Александра Куницкого.
- Константин Немичев – участник войны на Донбассе, а также глава региональной ячейки "Нацкорпуса".
- Владимир Плетнев – член "Партии Шария" и кандидат в нардепы от ОПЗЖ.
- Сергей Ряполов – бывший предприниматель, который безрезультатно баллотировался в Харьковский горсовет.
- Александр Скорик – предприниматель и гендиректор "Мясокомбинат "Мясной". Активно поддерживает декоммунизацию.
- Денис Ярославский – бывший правоохранитель. По данным на 2019 год, консультант по правовой помощи "Харьковского проектного института".