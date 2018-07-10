Стало известно, чем закончился суд над Харви Вайнштейном касательно изнасилования женщины

Скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании, освободят под залог.

Об этом сообщают на ВВС.

9 июля в Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором обвиняла продюсера в изнасиловании третья женщина, имя которой не называют.

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Во время судебного заседания Харви Вайнштен в очередной раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить киномагната Харви под залог в 1 миллион долларов.

Адвокат скандального продюсера добавляет, что его подзащитный уверен, что все утверждения ложны, и он будет оправдан: "Сегодня была формальность. Гражданин Вайнштейн не является хищником, он не насильник, и я считаю, что, когда это дело закончится, мы, в конечном счете, увидим, что он будет оправдан".



Обвиняемый Харви Вайнштейн

Стоит добавить, что 66-летнего Вайнштейна официально обвиняют в сексуальных преступлениях трое женщин, а если брать неофициальные цифры, которые не приобщены к уголовному делу, то его обвиняет минимум 70 женщин. В двух первых делах, над которыми ведется следствие, женщины обвинили мужчину в "хищническом сексуальном насилии". Третья женщина утверждает, что в 2006 году Харви Вайнштейн изнасиловал ее. Все обвинения в Верховном суде штата продюсер отрицает.