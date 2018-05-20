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Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на свадьбу

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Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы / www.gettyimages.in

Вчера, 19 мая, после всех торжеств супруги Меган Маркл и принц Гарри переодягнулись и отправились на вечеринку в Фрогмор-хаус недалеко Виндзорского замка. Тогда же на правой руке новоиспеченной герцогини красовалась невероятная семейная реликвия.

Как сообщают в СМИ, британский принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери принцессе Диане. Именно им она дополнила свой белый и сдержанный образ от Стеллы Маккартни.

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Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы

Для своего второго свадебного образа, который также отметился большой скромностью и изысканностью, Меган Маркл на вечеринку в Фрогмор-хаус выбрала белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни, которое закреплялось на шее. Для выхода Меган выбрала те же каблуки, что и во время первого образа. Ее наряд пользователи также уже успели сравнить с одним из светских выходов принцессы Дианы.

Принцесса Диана и Меган Маркл

Счастливая пара после торжественного обеда, устроенного в честь свадьбы королевой Елизаветой II, села в Jaguar 1968 и поехала на прием в Фрогмор-хаус, который организовал принц Чарльз – отец принца Гарри.

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Что интересно, в 2010 году принц Уильям подарил своей невесте Кейт Миддлтон также кольцо с голубым сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане. После ее гибели в автокатастрофе 31 августа 1997 года, ее сыновья принц Уильям и Гарри поделили между собой ее памятные вещи.

Принцесса Диана и Кейт Миддлтон

Теги: LifeStyle Мода Звездные свадьбы Меган Маркл Королівська сім'я Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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