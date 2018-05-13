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Стало известно, что сказала Нетта сразу после победы на Евровидении-2018

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Нетта после победы на Евровидении-2018
Нетта после победы на Евровидении-2018 / Getty Images

Певица из Израиля Нетта Барзилай сейчас чувствует себя очень счастливой. По ее словам, для нее была большая честь выступить на сцене "Евровидения" перед огромной аудиторией. А насчет песни-победительницы, то, как утверждает исполнительница, в ней рассказывается, прежде всего, о борьбе.

Об этом она рассказала в первом после победы интервью официальному Youtube-каналу песенного конкурса Евровидение.

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"Не знаю, не знаю. Знаю только, что это для меня огромная честь быть здесь присутствующей, на этой сцене. Чтобы что-то изменить в мире, показать что-то иначе всему миру, перед 200 миллионами людей", – отметила певица.

По ее словам, представительница Кипра Элени Фурейра, которая уже во время конкурса стала его фавориткой по мнению букмекеров, выступила великолепно.

Музыка – это всегда музыка, и я всегда это говорила. Это немножко смешно, когда сравнивают жанры музыки. Но для того большинства, которое избрало меня, мое выступление стоит на самом высоком месте. Следовательно, я поражена, счастлива и для меня большая честь выиграть эту награду для многих других людей, не только для меня,
– сказала представительница Израиля.

Как подчеркивает исполнительница, песня-победительница касается не только женщин, а всех, кто борется, чтобы быть собой, кто борется со своим начальством, властью и теми, кто на них наступает. Также Нетта убеждает, что ее песня имеет очень счастливую атмосферу.

"Я очень хочу домой, в Израиль. Это все", – добавила счастливая победительница Евровидения-2018.

Первые слова Нетты после победы на Евровидении-2018: видео

Напомним, по итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.

 

 

Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2018 Новости Израиля Музыка Новости культуры Нетта Барзилай
Источник: 24 Канал
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