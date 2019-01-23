Стало известно, где и когда состоится следующий бой Александра Усика

Промоутер Александр Красюк рассказал подробности ближайшего боя своего подопечного абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).

Александр Усик свой следующий бой проведет в США в мае этого года. Об этом Красюк рассказал в интервью каналу SportBoxingFootball.

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Определили, что следующий поединок Усика с наибольшей вероятностью должен пройти в супертяжелом весе и состояться в США. С высокой вероятностью этот поединок состоится в мае, или 18-го, или 25 числа,

– сказал промоутер.

Кроме того, Красюк подтвердил, что боксер хочет перейти в супертяжелый вес, а его новый соперник будет определен в ближайшие несколько недель.

Усик хочет драться в супертяжелом весе. И он намерен драться с выдающимися боксерами, а не разгонять и начинать с кем попало. Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе. Когда узнаем следующего соперника? В ближайшие несколько недель он будет назначен,

– добавил Красюк.

Напомним, если Усик решит перейти в супертяжелый вес, то может стать обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет британец Энтони Джошуа.

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