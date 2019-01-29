Стало известно, где и когда украинец Гвоздик проведет первую защиту титула
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет свой следующий бой 30 марта.
По информации BoxingScene, соперник украинца еще неизвестен. А вот место уже тоже запланировано –Филадельфия, США.
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Соперник Гвоздика пока неизвестен, однако, американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра, но WBC позволил украинцу сначала провести добровольную защиту.
Украинец завоевал пояс 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца.
Источник: 24 Канал
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