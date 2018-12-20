Стало известно, где Моуринью может продолжить карьеру после "Манчестер Юнайтед"

Один из лучших тренеров мира Жозе Моуринью, который был уволен из "Манчестер Юнайтед", может вернуться в мадридский "Реал".

Бывший футболист "Реала" Предраг Миятович прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью на "Сантьго Бернабеу".

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Я не знаю вероятность возвращения в процентах, но такая возможность действительно есть. Почему я это говорю? Потому что я знаю, что Флорентино Пересу нравится Моуринью, и мне кажется, что каждый раз, когда "Реал" менял тренера, он держал с ним контакт. Следите, это действительно возможно,

– сказал Миятович в интервью Cadena Ser.

Руководство "сливочных" контактировало с португальцем и его агентом еще в октябре, когда с поста главного тренера "Реала" был уволен Хулен Лопетеги.

Мадридский клуб хочет назначить Моуринью главным тренером команды уже в летнее межсезонье. Таким образом, "сливочным" не придется платить "МЮ" компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпулю" в чемпионате Англии.

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