Стало известно, где "Ворскла" будет играть матчи ЛЕ против "Арсенала", "Спортинга" и "Карабаха"

Уже 20 сентября полтавская "Ворскла" стартует в групповом этапе Лиги Европы матчем против лондонского "Арсенала" на выезде. А 4 октября будет принимать португальский "Спортинг".

Главный вопрос, который стоял перед болельщиками – где будет играть домашние матчи "Ворскла". Ведь в УЕФА выдвинули ряд требований к клубному стадиону. Среди них – турникеты на входе и освещение.

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Стоит добавить, что такие проблемы только на стадионе "Ворскла" имени Бутовского. Именно из-за этого луганская "Заря" два сезона подряд не могла играть в Запорожье на "Славутич арена", а "путешествовала" по Украине – в Одессу на стадион "Черноморец" и во Львова на "Арену Львов".

Однако полтавчанам удалось решить проблему со стадионом, и его допустили к проведению матчей группового этапа Лиги Европы.

"На организационных встречах во время жеребьевки стала известна важная новость – стадион "Ворскла" подтвержден в качестве домашнего для "Ворсклы". Конечно для того, чтобы получить такую желанную 4 категорию придется еще выполнить несколько работ по совершенствованию арены, но в "Ворскле" уверены, что все смогут сделать", – говорится в сообщении на сайте "Ворсклы".

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