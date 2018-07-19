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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стало известно, где "Заря" будет проводить домашние матчи Лиги Европы

72 Читати новину українською
"Славутич Арена" примет матчи "Зари" в Лиге Европы
"Славутич Арена" примет матчи "Зари" в Лиге Европы

Луганская "Заря" получила письмо от УЕФА с сообщением о месте проведения домашних матчей клуба в Лиге Европы.

Как сообщили в клубе, "Заре" разрешили проводить матчи третьего квалификационного раунда и раунда плей-офф в Запорожье на "Славутич Арене".

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Решение о возможности проведения на этом стадионе матчей группового этапа Лиги Европы будет принято комиссией УЕФА после инспектирования "Славутич Арены".

Стоит напомнить, что жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в понедельник, 23 июля. Дата матчей – 9 и 16 августа.

Теги: Новости спорта Заря Лига Европы Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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