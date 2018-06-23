Стало известно имя новорожденного сына супермодели Кэндис Сванепул: фото
Счастливая пара модель Кедис Сванепул и Герман Николи рассказали поклонникам в соцсетях, как назвали новорожденного сына.
Звездная пара решила назвала мальчика Ариэлем. Об этом сообщает Герман Николи на своей странице в Instagram.
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"Этот запах – это все... Ариэль", прокомментировал снимок отец ребенка.
Напомним, что старшего сына пары, который родился в октябре 2016 года, зовут Анака.
Источник: 24 Канал
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