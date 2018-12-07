Стало известно из-за чего ряд клубов бойкотировали сборы украинской Премьер-лиги

Стала известна причина, по которой ряд клубов УПЛ пропустили общее собрание, на котором должны были решить вопрос формата Премьер-лиги.

По информации "Футбол NEWS", половина клубов пропустили собрание, ведь знали, что на заседании будет подниматься вопрос об отставке главы Комитета по этике и честной игре итальянца Франческо Баранки.

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В частности, генеральный директор "Олимпика", прибывший на сборы, подтвердил, что клуб имел намерения во время заседания доказать свою невиновность в договорных матчах. Как известно, именно Баранка занимается расследованием договорных матчей в Украине.

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На общее собрание прибыли представители шести клубов из 12, таким образом, не удалось собрать кворум – восемь клубов.

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