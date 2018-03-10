Стало известно, как будет звучать официальный гимн Чемпионата мира по футболу в России
Американский певец Джейсон Деруло опубликовал песню, которая станет официальным гимном Чемпионата мира 2018 года по футболу в России.
Гимн опубликован в Youtube.
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Композицию назвали Colors. Предполагается, что Деруло исполнит ее на открытии чемпионата.
Начало Чемпионат мира по футболу в России запланировано на 14 июня. Впервые Россия будет принимать такой турнир.
Источник: 24 Канал
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