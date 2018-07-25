Стало известно, как наказали участников Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ-2018

Суд оштрафовал на 1,5 тыс. рублей каждого из участников Pussy Riot, которые во время матча ЧМ-2018 выбежали на поле в полицейской форме.

В среду, 25 июля, мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в размере 1500 рублей каждому из четырех участников арт-группы Pussy Riot, которые выбежали в полицейской форме на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира.

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Свою вину не признал никто из оштрафованных. По словам их адвоката Николая Васильева, используя в ходе художественной акции полицейскую форму, ее участники не посягали на институты государственной власти, а старались донести смысл сопутствующего ей манифеста "Милиционер вступает в игру", приуроченного к Дню смерти поэта Дмитрия Александровича Пригова, автора образа "милиционера, носителя небесной государственности".

Также 16 июля участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая принимала участие в акции, арестовали на 15 суток.

Напомним, во втором тайме финала Чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии время атаки хорватской сборной на поле выбежали зрители. Однако их тут же поймали стюарды и увели с поля. Задержка в игре была незначительной.