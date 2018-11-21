Стало известно, какая зарплата у президента премьер-лиги Украины

Стало известно, сколько зарабатывает швейцарский президент премьер-лиги Украины Томас Гримм.

Специалист получает 20 тысяч евро в месяц, сообщает шоу "ТаТоТаке".

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Что интересно, Гримм бывает в Украине раз в три недели на три дня.

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Напомним, что Гримм был избран новым президентом Премьер-лиги в апреле 2018 года. В 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Чемпионату Европы-2016.



Кроме этого, Гримм занимал должность президента "Янг Бойз", а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял в течение двух лет.