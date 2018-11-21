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      Стало известно, какая зарплата у президента премьер-лиги Украины

      78 Читати новину українською
      Томас Гримм получает 20 тысяч евро в месяц
      Томас Гримм получает 20 тысяч евро в месяц / Футбол 24

      Стало известно, сколько зарабатывает швейцарский президент премьер-лиги Украины Томас Гримм.

      Специалист получает 20 тысяч евро в месяц, сообщает шоу "ТаТоТаке".

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      Что интересно, Гримм бывает в Украине раз в три недели на три дня.

       

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      Напомним, что Гримм был избран новым президентом Премьер-лиги в апреле 2018 года. В 2016 году швейцарец занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Чемпионату Европы-2016.

      Кроме этого, Гримм занимал должность президента "Янг Бойз", а в 2009 году был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял в течение двух лет.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Чемпионат мира по футболу - 2018
      Источник: 24 Канал
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